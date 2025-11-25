SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PSP Swiss Property-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 112,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,892 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Aktien wären am 24.11.2025 125,51 CHF wert, da der Schlussstand 140,70 CHF betrug. Mit einer Performance von +25,51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at