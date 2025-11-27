Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Investmentbeispiel
|
27.11.2025 10:03:20
SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 8,15 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,270 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2025 147,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,06 CHF belief. Damit wäre die Investition 47,98 Prozent mehr wert.
Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 161,78 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
