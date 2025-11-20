Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Profitable Santhera Pharmaceuticals-Investition?
|
20.11.2025 10:04:01
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 981,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,188 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 110,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,80 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 98,90 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 137,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich: SPI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
06.11.25
|SPI-Wert Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Santhera Pharmaceuticals AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santhera Pharmaceuticals AG
|11,72
|3,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.