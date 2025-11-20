Santhera Pharmaceuticals Aktie

Profitable Santhera Pharmaceuticals-Investition? 20.11.2025 10:04:01

SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Santhera Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 981,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,188 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 110,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,80 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 98,90 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 137,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

