SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Schlatter Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 23,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,017 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.04.2024 auf 25,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 084,03 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,40 Prozent.

Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 28,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at