SIG Group Aktie
WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954
|Profitable SIG Group-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Papier SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIG Group von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das SIG Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SIG Group-Papier bei 18,85 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SIG Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 53,050 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2025 467,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 53,26 Prozent.
Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 3,37 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
