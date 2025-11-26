SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Sulzer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,27 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,423 Sulzer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 25.11.2025 194,12 CHF wert, da der Schlussstand 136,40 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 194,12 CHF, was einer positiven Performance von 94,12 Prozent entspricht.

Sulzer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at