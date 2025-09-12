|Frühe Anlage
|
12.09.2025 10:04:07
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (N)-Aktie 71,75 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Swatch (N)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,394 Swatch (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2025 gerechnet (30,30 CHF), wäre das Investment nun 42,23 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,77 Prozent.
Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
