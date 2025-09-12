SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (N)-Aktie 71,75 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Swatch (N)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,394 Swatch (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2025 gerechnet (30,30 CHF), wäre das Investment nun 42,23 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,77 Prozent.

Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at