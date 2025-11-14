SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,049 Swatch (N)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,09 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 13.11.2025 auf 35,78 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9,09 Prozent gestiegen.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at