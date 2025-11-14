Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Profitable Swatch (N)-Investition?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,049 Swatch (N)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,09 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 13.11.2025 auf 35,78 CHF belief. Damit wäre die Investition um 9,09 Prozent gestiegen.
Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (N)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
11.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.25