V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
|Rentable V-Zug-Investition?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 136,240 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 226,16 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 37,74 Prozent.
Der V-Zug-Börsengang fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Anteils auf 72,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V-Zugmehr Nachrichten
|
06:30
|Expected Net Sales 2025 slightly below the previous year (EQS Group)
|
06:30
|Erwarteter Nettoerlös im Jahr 2025 leicht unter Vorjahr (EQS Group)
|
27.10.25
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.10.25
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.25