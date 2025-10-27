SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in V-Zug eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 73,40 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hat, hat nun 136,240 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 226,16 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 37,74 Prozent.

Der V-Zug-Börsengang fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Anteils auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at