SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem V-Zug-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,008 V-Zug-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 40,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,68 Prozent verringert.

Die Erstnotiz der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer V-Zug-Aktie auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at