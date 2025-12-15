SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Valiant-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 113,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,881 Valiant-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126,34 CHF, da sich der Wert einer Valiant-Aktie am 12.12.2025 auf 143,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26,34 Prozent.

Insgesamt war Valiant zuletzt 2,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at