Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|Valiant-Investment im Blick
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Valiant-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Valiant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,279 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 558,14 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,58 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Valiant belief sich jüngst auf 2,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|151,60
|0,53%
