SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Zehnder A-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 73,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,569 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 734,06 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 11.03.2024 auf 54,10 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26,59 Prozent verringert.

Alle Zehnder A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 612,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at