SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zehnder A-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,80 CHF. Bei einem Zehnder A-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,010 Zehnder A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2025 auf 68,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 868,51 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 757,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at