SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.12.2020 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 6 340,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,577 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (8 820,00 CHF), wäre das Investment nun 13 911,67 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 39,12 Prozent.
Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
