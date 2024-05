SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 353,00 CHF. Bei einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,329 Zwahlen et Mayr SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.05.2024 4 532,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 4 532,58 CHF entspricht einer negativen Performance von 54,67 Prozent.

Zwahlen et Mayr SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at