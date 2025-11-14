Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Lohnendes Zwahlen et Mayr SA-Investment?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zwahlen et Mayr SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Zwahlen et Mayr SA-Papier an diesem Tag 117,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Zwahlen et Mayr SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,855 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Die gehaltenen Zwahlen et Mayr SA-Anteile wären am 13.11.2025 124,79 CHF wert, da der Schlussstand 146,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 24,79 Prozent mehr wert.
Zwahlen et Mayr SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,95 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
