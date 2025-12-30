SPI-Titel Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Accelleron Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Accelleron Industries-Papier bei 46,70 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 214,133 Accelleron Industries-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 179,87 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Anteils am 29.12.2025 auf 61,55 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,80 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Accelleron Industries betrug jüngst 5,92 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX war der 03.10.2022. Der erste festgestellte Kurs der Accelleron Industries-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at