SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6 944,444 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 722,22 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 14.10.2024 auf 1,40 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,78 Prozent.

ASMALLWORLD war somit zuletzt am Markt 20,25 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Anteils fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des ASMALLWORLD-Papiers lag damals bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at