SPI-Titel Baloise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baloise von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Baloise-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2023 wurde die Baloise-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 137,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Baloise-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,289 Baloise-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.03.2024 auf 142,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,79 Prozent.

Am Markt war Baloise jüngst 6,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at