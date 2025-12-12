SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Banque Cantonale de Geneve-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Banque Cantonale de Geneve-Anteile 13,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,692 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banque Cantonale de Geneve-Aktie auf 24,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,46 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,46 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Banque Cantonale de Geneve eine Börsenbewertung in Höhe von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at