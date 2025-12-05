Banque Cantonale de Geneve Aktie
WKN DE: A41NLS / ISIN: CH1485899350
|Investmentbeispiel
05.12.2025 10:03:38
SPI-Papier Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,15 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 619,195 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 15 170,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 24,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 51,70 Prozent.
Banque Cantonale de Geneve wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Banque Cantonale de Geneve
|25,20
|-0,79%
