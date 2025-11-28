SPI-Wert Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Am 28.11.2022 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hätte, hätte er nun 56,338 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 24,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 385,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

