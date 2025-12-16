Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Lukrative Bell-Investition?
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Bell-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 279,17 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 3,582 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 789,83 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 15.12.2025 auf 220,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,02 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bell AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
02.12.25
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25