SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bell-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Bell-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 279,17 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 3,582 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 789,83 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 15.12.2025 auf 220,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,02 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at