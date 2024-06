SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag bei 69,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 143,678 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2024 auf 41,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 933,91 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 933,91 CHF entspricht einer negativen Performance von 40,66 Prozent.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis wurde am Markt mit 138,81 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

