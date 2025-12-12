SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.12.2022 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 649,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,154 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41,37 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 11.12.2025 auf 268,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 58,63 Prozent vermindert.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 549,32 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at