Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 21.11.2025 10:04:50

SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie gebracht.

Am 21.11.2020 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile bei 1 034,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,097 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wären am 20.11.2025 23,60 CHF wert, da der Schlussstand 244,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 76,40 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 497,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)mehr Nachrichten