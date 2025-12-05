Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Rentable Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr verloren
Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 320,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,250 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 8 031,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 257,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,69 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 529,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)mehr Nachrichten
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|270,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.