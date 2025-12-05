SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 320,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,250 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 8 031,25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 257,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,69 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 529,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at