SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr angefallen

Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an diesem Tag 307,50 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,252 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 850,41 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 06.11.2025 auf 261,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,96 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 564,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at