Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Lohnendes Bystronic (ex Conzzeta)-Investment?
14.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 670,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,925 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 243,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 626,87 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 63,73 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Bystronic (ex Conzzeta) eine Börsenbewertung in Höhe von 520,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
