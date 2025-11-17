SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Carlo Gavazzi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.11.2022 wurde das Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Carlo Gavazzi-Anteile an diesem Tag bei 267,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hat, hat nun 0,375 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 157,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,99 CHF wert. Mit einer Performance von -41,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Carlo Gavazzi belief sich zuletzt auf 111,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

