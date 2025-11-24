SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carlo Gavazzi-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 171,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,848 Carlo Gavazzi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 165,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 964,91 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 3,51 Prozent.

Carlo Gavazzi wurde am Markt mit 117,18 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at