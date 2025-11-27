Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus

Am Donnerstag gibt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,13 Prozent auf 17 593,35 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,256 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,125 Prozent auf 17 594,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 615,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 594,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 570,37 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,898 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der SPI 17 295,35 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, lag der SPI noch bei 16 943,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 522,49 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,37 Prozent zu. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 689,35 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 8,49 Prozent auf 0,06 CHF), Rieter (+ 4,03 Prozent auf 3,23 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,20 Prozent auf 1,55 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,63 Prozent auf 2,93 CHF) und lastminutecom (+ 2,05 Prozent auf 12,45 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Curatis (-9,38 Prozent auf 11,60 CHF), Carlo Gavazzi (-7,67 Prozent auf 162,50 CHF), Kudelski (-3,03 Prozent auf 1,28 CHF), Molecular Partners (-2,95 Prozent auf 3,12 CHF) und Schweizerische Nationalbank (-2,75 Prozent auf 3 540,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rieter-Aktie. 140 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 277,477 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie hat mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

