WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

Frühe Investition 11.12.2025 10:03:31

SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen EMS-CHEMIE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 634,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,577 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 848,58 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 10.12.2025 auf 538,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,14 Prozent verringert.

EMS-CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu EMS-CHEMIE AG

Analysen zu EMS-CHEMIE AG

Aktien in diesem Artikel

EMS-CHEMIE AG 573,50 1,33%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

