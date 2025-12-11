SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte eine EMS-CHEMIE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EMS-CHEMIE-Aktie bei 634,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,577 EMS-CHEMIE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 848,58 CHF, da sich der Wert eines EMS-CHEMIE-Papiers am 10.12.2025 auf 538,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,14 Prozent verringert.

EMS-CHEMIE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

