SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren eingebracht
Die EMS-CHEMIE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 819,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,210 EMS-CHEMIE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der EMS-CHEMIE-Aktie auf 545,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 654,46 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 33,46 Prozent.
Insgesamt war EMS-CHEMIE zuletzt 12,86 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
