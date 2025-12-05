Epic Suisse Aktie
SPI-Titel Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.12.2022 wurde die Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,20 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,611 Epic Suisse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 82,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 362,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,21 Prozent zugenommen.
Epic Suisse wurde am Markt mit 871,86 Mio. CHF bewertet. Am 25.05.2022 fand der erste Handelstag des Epic Suisse-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Epic Suisse-Aktie bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
