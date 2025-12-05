SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Forbo International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Forbo International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.12.2020 wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 1 510,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,066 Forbo International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 802,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,11 CHF wert. Damit wäre die Investition um 46,89 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at