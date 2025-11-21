SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Forbo International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Forbo International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 765,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,307 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Forbo International-Aktie auf 684,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 894,12 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,59 Prozent abgenommen.

Forbo International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 968,09 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

