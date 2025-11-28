SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Aktie betrug an diesem Tag 1 102,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,074 Forbo International-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 588,02 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 27.11.2025 auf 726,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 34,12 Prozent.

Forbo International wurde am Markt mit 1,01 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at