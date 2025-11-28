Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Forbo International-Investition im Blick
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Wert Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Aktie betrug an diesem Tag 1 102,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,074 Forbo International-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 588,02 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 27.11.2025 auf 726,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 34,12 Prozent.
Forbo International wurde am Markt mit 1,01 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!