SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der GAM-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 17,65 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 566,572 GAM-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen GAM-Papiere wären am 22.08.2024 83,29 CHF wert, da der Schlussstand 0,15 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 83,29 CHF, was einer negativen Performance von 99,17 Prozent entspricht.

GAM wurde am Markt mit 26,62 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

