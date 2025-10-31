SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die GAM-Anteile bei 0,52 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das GAM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,782 GAM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 34,41 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 30.10.2025 auf 0,18 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,59 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 192,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at