SPI-Papier GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GAM-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das GAM-Papier letztlich bei 1,09 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 914,520 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150,90 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 06.11.2025 auf 0,17 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,91 Prozent.

GAM wurde am Markt mit 190,49 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

