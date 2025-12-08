Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Georg Fischer Aktie

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

Georg Fischer-Performance 08.12.2025 10:04:39

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Georg Fischer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,519 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 987,04 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 987,04 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,30 Prozent.

Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

