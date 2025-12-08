Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Georg Fischer-Performance
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,519 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 987,04 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 987,04 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,30 Prozent.
Insgesamt war Georg Fischer zuletzt 4,37 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Georg Fischer AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|56,90
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.