SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Groupe Minoteries SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 15.12.2020 wurde das Groupe Minoteries SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Groupe Minoteries SA-Aktie bei 338,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,296 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 224,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,27 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 33,73 Prozent verkleinert.

Am Markt war Groupe Minoteries SA jüngst 74,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at