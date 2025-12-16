Handel in Zürich: SPI zum Start in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent fester bei 17 971,47 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 17 951,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 915,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17 971,47 Punkte, das Tagestief hingegen 17 951,92 Zähler.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 391,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 709,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, lag der SPI bei 15 580,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15,81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 17 971,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 34,91 Prozent auf 1,43 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,04 Prozent auf 0,06 CHF), Schweiter Technologies (+ 3,43 Prozent auf 256,50 CHF), Adval Tech (+ 1,67 Prozent auf 36,60 CHF) und UBS (+ 1,58 Prozent auf 34,70 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen BVZ (-6,67 Prozent auf 1 120,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,21 Prozent auf 0,14 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,35 Prozent auf 220,00 CHF), Evolva (-3,75 Prozent auf 0,77 CHF) und GAM (-3,45 Prozent auf 0,14 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 629 812 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 277,461 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at