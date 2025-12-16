BVZ Aktie

BVZ

WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

Index-Performance 16.12.2025 15:59:20

Zuversicht in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Aktuell agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,13 Prozent höher bei 17 938,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,265 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,205 Prozent stärker bei 17 951,92 Punkten, nach 17 915,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 016,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 938,59 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 391,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 709,44 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 15 580,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,60 Prozent aufwärts. Bei 18 016,02 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 65,09 Prozent auf 1,75 CHF), Schweiter Technologies (+ 7,26 Prozent auf 266,00 CHF), Mikron (+ 6,68 Prozent auf 21,25 CHF), Barry Callebaut (+ 6,14 Prozent auf 1 280,00 CHF) und MCH (+ 5,18 Prozent auf 3,45 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ASMALLWORLD (-6,98 Prozent auf 0,60 CHF), BVZ (-5,00 Prozent auf 1 140,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,35 Prozent auf 220,00 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-3,94 Prozent auf 14,62 CHF) und Evolva (-3,50 Prozent auf 0,77 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 466 821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 277,461 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die MindMaze Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com


