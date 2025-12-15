Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

Hypothekarbank Lenzburg-Investition im Blick 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4 180,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,239 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 971,29 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 12.12.2025 auf 4 060,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 2,87 Prozent gesunken.

Hypothekarbank Lenzburg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 291,97 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

