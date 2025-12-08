Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Lohnender Hypothekarbank Lenzburg-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Titel Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Hypothekarbank Lenzburg-Anteile bei 4 120,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,024 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 3 980,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,60 CHF wert. Damit wäre die Investition 3,40 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Hypothekarbank Lenzburg zuletzt 286,12 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
