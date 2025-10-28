SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Idorsia-Aktie an diesem Tag bei 15,13 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,609 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22,67 CHF, da sich der Wert einer Idorsia-Aktie am 27.10.2025 auf 3,43 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,33 Prozent verringert.

Idorsia wurde am Markt mit 778,68 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

