WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

Langfristige Anlage 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Implenia-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Implenia-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Implenia-Papier bei 23,12 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 43,253 Implenia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Implenia-Aktien wären am 12.12.2025 3 044,98 CHF wert, da der Schlussstand 70,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 204,50 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

